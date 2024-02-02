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Венгерские фермеры готовят протесты у границы из-за решения Еврокомиссии по украинскому экспорту

20:41, 2 февраля 2024
Венгерские фермеры будут протестовать у границы с Украиной против импорта украинских сельскохозяйственных культур.
Венгерские фермеры готовят протесты у границы из-за решения Еврокомиссии по украинскому экспорту
Источник фото: pmg.ua
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В следующую пятницу фермеры Венгрии выйдут на протесты у границы с Украиной в городе Захонь из-за недовольства решением Еврокомиссии о продлении беспошлинного импорта украинских сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил президент Ассоциации союзов венгерских фермеров и союзов фермеров (Magosz) Иштван Якаб отмечая, что это решение возлагает неправомерное давление на венгерские сельскохозяйственные предприятия, пишет Telex.

Якаб отметил, что венгерские фермеры возмущены продлением импортных квот и освобождение от пошлин для украинского экспорта в ЕС на еще один год. Они видят это как угрозу своим интересам, поскольку они будут вынуждены конкурировать с продукцией, которая не соответствует стандартам ЕС.

Фермерский союз также выразил поддержку венгерскому правительству за защиту их интересов перед Брюсселем. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь ранее заявил, что предложение Еврокомиссии не учитывает вопрос украинского зерна, и поэтому Венгрия планирует сохранить свой национальный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

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