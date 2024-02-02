Угорські фермери готують протести біля кордону через рішення Єврокомісії щодо українського експорту

Угорські фермери протестуватимуть біля кордону з Україною проти імпорту українських сільськогосподарських культур.

Джерело фото: pmg.ua

Наступної п'ятниці фермери Угорщини вийдуть на протести біля кордону з Україною в місті Захонь через невдоволення рішенням Єврокомісії щодо продовження безмитного імпорту українських сільськогосподарських культур. Про це повідомив президент Асоціації спілок угорських фермерів і союзів фермерів (Magosz) Іштван Якаб зазначаючи, що це рішення покладає неправомірне тиск на угорські сільськогосподарські підприємства, пише Telex.

Якаб зауважив, що угорські фермери обурені продовженням імпортних квот та звільнення від мит для українського експорту до ЄС на ще один рік. Вони вбачають це як загрозу своїм інтересам, оскільки вони будуть змушені конкурувати з продукцією, яка не відповідає стандартам ЄС.

Фермерська спілка також висловила підтримку угорському уряду за захист їхніх інтересів перед Брюсселем. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь раніше заявив, що пропозиція Єврокомісії не враховує питання українського зерна, і тому Угорщина планує зберегти свою національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

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