Нові судді в апеляційних судах з’являться не раніше 2025 року – ВККС

У ВККС попереджають, що конкурс в апеляційні суди буде тривалим.

Джерело фото: ВККС

Нові судді в апеляційних судах України з’являться не раніше другого кварталу 2025 року.

Про це 2 лютого під час роботи круглого столу «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя» повідомив заступник голови ВККС Руслан Сидорович.

«Це оптимістичний прогноз», - зазначив заступник голови ВККС.

Як повідомив Руслан Сидорович, до кінця лютого очікується оновлення бази тестів для проведення відповідного тестування кандидатів на посади суддів на знання норм права.

Потім кандидатів чекають тестування на знання норм права та практичні завдання, тестування на когнітивні здібності, спеціальна перевірка, співбесіди з членами ВККС. У подальшому рекомендації ВККС ще має розглянути Вища рада правосуддя, а відповідні укази про призначення має підписати Президент.

При цьому, як підкреслив Руслан Сидорович, ВККС повинно виконувати і низку інших завдань – переведення та відрядження діючих суддів, провести конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, завершити кваліфікаційне оцінювання суддів тощо.

Нагадаємо, що конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів різної спеціалізації ВККС оголосила 14 вересня 2023 року. Документи для участі у конкурсі подали 2074 кандидати.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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