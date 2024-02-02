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«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

  1. В Україні

Зеленський поінформував Токаєва про підготовку до Глобального саміту миру

15:09, 2 лютого 2024
Глава України обговорив з президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію двосторонніх економічних відносин.
Зеленський поінформував Токаєва про підготовку до Глобального саміту миру
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та поінформував його про результати роботи радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики з реалізації української Формули миру та заходи для проведення Глобального саміту миру.

Крім того під час розмови було відзначено важливість дотримання засадничих принципів міжнародного права щодо суверенітету та територіальної цілісності держав.

Також Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні в Києві відбувається засідання Міжнародної коаліції з повернення примусово переміщених українських дітей.

Лідери двох держав торкнулися питань активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.

Володимир Зеленський подякував казахському народу та бізнесу за надану Україні гуманітарну допомогу.

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