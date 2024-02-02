Зеленский проинформировал Токаева о подготовке к Глобальному саммиту мира

Глава Украины обсудил с президентом Казахстана реализацию Украинской формулы мира и активизацию двусторонних экономических отношений.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым и проинформировал его о результатах работы советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по реализации украинской Формулы мира и мероприятия для проведения Глобального саммита мира.

Кроме того, во время разговора была отмечена важность соблюдения основополагающих принципов международного права относительно суверенитета и территориальной целостности государств.

Также Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Киеве проходит заседание Международной коалиции по возвращению принудительно перемещенных украинских детей.

Лидеры двух государств затронули вопросы активизации двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.

Владимир Зеленский поблагодарил казахский народ и бизнес за предоставленную Украине гуманитарную помощь.

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