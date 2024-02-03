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  1. В Украине

В Киеве под колесами автомобиля погибла 15-летняя девушка

12:56, 3 февраля 2024
Полиция начала расследование обстоятельств ДТП в Голосеевском районе, при которых погибла несовершеннолетняя.
В Киеве под колесами автомобиля погибла 15-летняя девушка
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Вечером 1 февраля 2024 года на проспекте Академика Глушкова в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибла 15-летняя девушка. Следователи Национальной полиции расследуют обстоятельства происшествия. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным видеофиксации, потерпевшая пыталась перейти дорогу в зоне активного автомобильного движения и попала под колеса автомобиля "Nissan Qashquai".

Водитель, по результатам тестирования алкометром "Драгер" на месте происшествия, у водителя не было обнаружено признаков опьянения. Откуда идет подозрение о возможном несоблюдении девушкой правил дорожного движения.

В досудебное расследование причастности к нарушению правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст. 286 УКУ) включено проведение необходимых экспертиз для определения обстоятельств происшествия.

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