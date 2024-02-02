Денис Шмыгаль ответил, когда костел Святого Николая передадут религиозной организации

МКИП обязуется передать памятку в постоянное пользование религиозной организации до 1 мая 2024 года.

Источник фото: flickr.com

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Костел Святого Николая в Киеве передадут религиозной общине Римско-Католической церкви до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответе на петицию.

По его словам, здание внесено в Государственный реестр недвижимых памяток Украины как объект национального значения с наименованием «Николаевский костел».

Между МКИП и религиозной подписан меморандум о сотрудничестве, целью которого, в частности, является решение в установленном законодательством порядке вопроса передачи памятки в постоянное пользование религиозной организации.

«Согласно приложению к указанному меморандуму от 4 декабря 2023 г. МКИП и религиозная организация договорились, что МКИП обязуется передать памятку в постоянное пользование религиозной организации до 1 мая 2024 года», - ответил Шмыгаль.

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