Почему мигранты могут отказаться возвращаться в Украину, – прогноз от НБУ

Мигранты будут возвращаться в Украину с уменьшением рисков безопасности до 2025 года, – НБУ.

Источник фото: glavcom

В связи со снижением угроз безопасности, Национальный банк Украины предусматривает постепенное возвращение мигрантов в страну, однако затяжная природа войны создает риски, что значительная часть граждан может отказаться от возвращения.

Согласно "Инфляционному отчету" НБУ за январь 2024 года, количество внешних мигрантов, по данным ООН, составило 6,3 миллиона человек на конец 2023 года, что свидетельствует об увеличении на 200 тысяч в год по оценке НБУ.

В течение 2024 года, с учетом высоких рисков безопасности, ожидается небольшой отток мигрантов, примерно 100 тысяч человек. Однако после снижения рисков в 2025 году, НБУ прогнозирует возвращение около 400 тысяч человек. Развитие жилья, инфраструктуры и увеличение рабочих мест вследствие экономического роста определит активизацию возвращения в 2026 году, примерно 800 тысяч человек.

Однако согласно НБУ, те, кто успешно адаптировался в других странах, могут отложить или отказаться от возвращения. Риски медленного возвращения мигрантов увеличиваются из-за продолжительности войны, интенсивности боевых действий и обстрелов гражданской инфраструктуры.

После завершения войны эмиграционные процессы могут усилиться из-за объединения семей за рубежом после снятия ограничений на выезд мужчин или на фоне все еще сложной экономической ситуации. Это может привести к дополнительному ослаблению восстановления внутреннего спроса и трудоустройства, что повлияет на экономику страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.