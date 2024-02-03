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  1. В Україні

Чому мігранти можуть відмовитися повертатися в Україну, – прогноз від НБУ

09:38, 3 лютого 2024
Мігранти повертатимуться в Україну зі зменшенням безпекових ризиків до 2025 року, – НБУ.
Чому мігранти можуть відмовитися повертатися в Україну, – прогноз від НБУ
Джерело фото: glavcom
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У зв’язку зі зниженням безпекових загроз, Національний банк України передбачає поступове повернення мігрантів до країни, проте затяжна природа війни створює ризики, що значна частина громадян може відмовитися від повернення.

Відповідно до «Інфляційного звіту» НБУ за січень 2024 року, кількість зовнішніх мігрантів, за даними ООН, склала 6,3 мільйона осіб на кінець 2023 року, що свідчить про збільшення на 200 тисяч за рік за оцінкою НБУ.

Упродовж 2024 року, з урахуванням високих безпекових ризиків, очікується невеликий відтік мігрантів, приблизно 100 тисяч осіб. Проте після зниження ризиків у 2025 році, НБУ прогнозує повернення близько 400 тисяч осіб. Розвиток житла, інфраструктури та збільшення робочих місць внаслідок економічного зростання визначить активізацію повернення в 2026 році, приблизно 800 тисяч осіб.

Однак згідно з НБУ, ті, хто успішно адаптувався в інших країнах, можуть відкласти або відмовитися від повернення. Ризики повільного повернення мігрантів збільшуються через тривалість війни, інтенсивність бойових дій та обстріли цивільної інфраструктури.

Після завершення війни еміграційні процеси можуть посилитися через об'єднання родин за кордоном після зняття обмежень на виїзд чоловіків або на тлі все ще складної економічної ситуації. Це може призвести до додаткового послаблення відновлення внутрішнього попиту та працевлаштування, що вплине на економіку країни.

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