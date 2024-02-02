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Черги з бажаючих стати суддями судів першої інстанції фактично немає – ВККС

14:34, 2 лютого 2024
З конкурсом в апеляційні суди також є проблема.
Черги з бажаючих стати суддями судів першої інстанції фактично немає – ВККС
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У Вищий кваліфікаційній комісії суддів 2 лютого повідомили про певні проблеми, які виникли з конкурсами на посади суддів першої та апеляційної інстанцій.

Як повідомив заступник голови ВККС Руслан Сидорович, неприємним сюрпризом для Комісії виявилося те, що далеко не всі учасники добору на посади суддів 2017 року вирішили взяти участь у конкурсі на вакантні посади суддів місцевих судів, який відбувся у грудні 2023 року.

«Бажаючих стати суддями першої інстанції виявилося небагато. В резерві на посади суддів перебувало близько 600 осіб, але обрали суди під час відповідного конкурсу лише 434 кандидати. Таким чином, не усі рвуться стати суддями. Немає зараз черги на суддівські посади в судах першої інстанції. Особливо проблемними для заповнення вакансій є суди, розташовані на прифронтових територіях, а також у віддаленій місцевості», - розповів Руслан Сидорович під час роботи круглого столу «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя».

Певні проблеми є також і з оголошеним 14 вересня 2023 року конкурсом на посади суддів апеляційних судів.

«На 550 оголошених вакансій в апеляційні суди попередньо є лише 2074 кандидати, але нам хотілося більшої кількості учасників конкурсу», - зазначив Руслан Сидорович.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально вже повідомляла про проблеми конкурсів на посади місцевих та апеляційних судів. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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