Киян попереджають про сильні пориви вітру 3 лютого та мокрий сніг

Також синоптики прогнозують хмарність, мокрий сніг із переходом у дощ.

Джерело фото: Will Suddreth / Unsplash

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У суботу вдень, 3 лютого, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Також синоптики прогнозують хмарність, мокрий сніг із переходом у дощ, вітер західний, температуру вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись жителям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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