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Польські фермери оголосили про намір почати нову блокаду кордону з Україною: відомі дати

14:29, 2 лютого 2024
Прийнято рішення про блокування всіх прикордонних переходів, а також доріг в Польщі.
Польські фермери оголосили про намір почати нову блокаду кордону з Україною: відомі дати
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Польські фермери мають намір розпочати нову блокаду кордону з Україною. Про це заявили в Незалежному фермерському союзі «Солідарність».

Так, прийнято рішення про блокування всіх прикордонних переходів, а також доріг в Польщі.

«Прийнято рішення оголосити загальний страйк фермерів по всій країні, який розпочнеться з блокади всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також блокади доріг і автомагістралей в окремих воєводствах 9 лютого 2024 року о 10:00», - йдеться в заяві.

Поки невідомо, скільки триватиме блокада пунктів пропуску. Що стосується блокади доріг в деяких воєводствах, то вони триватимуть місяць - з 9 лютого по 10 березня.

Причиною в організації називають «рішення Брюсселя про імпорт сільгосппродукції з України і пасивність польського уряду».

«Позиція Брюсселя ... неприйнятна для всього нашого аграрного співтовариства. Крім того, пасивність польської влади та Декларації про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк», - заявили фермери.

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