Польские фермеры объявили о намерении начать новую блокаду границы с Украиной: известны даты

Принято решение о блокировании всех пограничных переходов, а также дорог в Польше.

Польские фермеры намерены приступить к новой блокаде границы с Украиной. Об этом заявили в Независимом фермерском союзе «Солидарность».

Так, принято решение о блокировании всех пограничных переходов, а также дорог в Польше.

«Принято решение объявить всеобщую забастовку фермеров по всей стране, которая начнется с блокады всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также блокады дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах 9 февраля 2024 в 10:00», - говорится в заявлении.

Пока неизвестно, сколько будет продолжаться блокада пунктов пропуска. Что касается блокады дорог в некоторых воеводствах, то они продлятся месяц – с 9 февраля по 10 марта.

Причиной в организации называют «решение Брюсселя об импорте сельхозпродукции из Украины и пассивность польского правительства».

«Позиция Брюсселя… неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и Декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией и заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку», - заявили фермеры.

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