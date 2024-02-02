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Убыточная реконструкция гимназии в Киеве: сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия

21:44, 2 февраля 2024
Руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в убытках на почти 14 млн гривен при реконструкции гимназии.
Убыточная реконструкция гимназии в Киеве: сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Голосеевская окружная прокуратура Киева начала уголовное производство по реконструкции столичной гимназии, во время которой зафиксировано почти 14 миллионов гривен убытков. Исполняющему обязанности директора одного из коммунальных предприятий Голосеевского района было сообщено о подозрении в совершении служебной халатности, повлекшей серьезные последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, между коммунальным предприятием и подрядной организацией был заключен договор на проведение строительных работ по реконструкции гимназии. Однако, акты приемки выполненных работ, заключенные между КП и подрядчиком, содержали ложные сведения о реальном объеме выполненных строительных работ.

Результаты строительно-технической экспертизы указывают на то, что разница между стоимостью реально выполненных работ и заявленной суммой в документации составляет примерно 14 миллионов гривен.

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого правонарушения. Обвиняемый может ожидать серьезных юридических последствий, включая возможность лишения свободы.

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