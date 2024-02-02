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Збиткова реконструкція гімназії у Києві: повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства

21:44, 2 лютого 2024
Керівнику комунального підприємства повідомлено про підозру у збитках на майже 14 млн гривень при реконструкції гімназії.
Збиткова реконструкція гімназії у Києві: повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Голосіївська окружна прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження щодо реконструкції столичної гімназії, під час якої зафіксовано майже 14 мільйонів гривень збитків. Виконуючому обов’язки директора одного з комунальних підприємств Голосіївського району було повідомлено про підозру у скоєнні службової недбалості, що призвела до серйозних наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, між комунальним підприємством та підрядною організацією був укладений договір на проведення будівельних робіт з реконструкції гімназії. Проте, акти приймання виконаних робіт, укладені між КП та підрядником, містили неправдиві відомості щодо реального обсягу виконаних будівельних робіт.

Результати будівельно-технічної експертизи вказують на те, що різниця між вартістю реально виконаних робіт та заявленою сумою в документації становить приблизно 14 мільйонів гривень.

Наразі слідство триває,  встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього правопорушення. Звинувачений може очікувати серйозних юридичних наслідків, включаючи можливість позбавлення волі.

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