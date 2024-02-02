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Викрито псевдоводіїв системи «Шлях» та ліквідовано чергову схему для ухилянтів, — ДПСУ

20:14, 2 лютого 2024
Організатори оборудки допомагали чоловікам покинути країну під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень.
Викрито псевдоводіїв системи «Шлях» та ліквідовано чергову схему для ухилянтів, — ДПСУ
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ДПСУ ліквідовала чергову схему переправлення порушників через кордон. Організатори оборудки допомагали чоловікам покинути країну під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до 1000 доларів з особи», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків було вилучено:

  • комп'ютерну та оргтехніку;
  • банківські картки;
  • печатки;
  • мобільні телефони;
  • копії документів закордонних паспортів.

Чотирьом організаторам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років тюрми.

«При цьому, 1 фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває», - зазначили прикордонники.

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