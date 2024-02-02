Викрито псевдоводіїв системи «Шлях» та ліквідовано чергову схему для ухилянтів, — ДПСУ

ДПСУ ліквідовала чергову схему переправлення порушників через кордон. Організатори оборудки допомагали чоловікам покинути країну під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до 1000 доларів з особи», - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків було вилучено:
- комп'ютерну та оргтехніку;
- банківські картки;
- печатки;
- мобільні телефони;
- копії документів закордонних паспортів.
Чотирьом організаторам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років тюрми.
«При цьому, 1 фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває», - зазначили прикордонники.
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