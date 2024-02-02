Разоблачены псевдоводители системы «Путь» и ликвидирована очередная схема для уклонистов, — ГПСУ

Организаторы схемы помогали мужчинам покинуть страну под видом водителей международных пассажирских и грузовых перевозок.

ГПСУ ликвидировала очередную схему переправки нарушителей через границу. Организаторы схемы помогали мужчинам покинуть страну под видом водителей международных пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Организаторы канала способствовали мужчинам в выезде за границу под видом водителей международных пассажирских и грузовых перевозок. Конечно, в Украину они уже не возвращались. За услугу фигуранты получали до 1000 долларов с человека», - говорится в сообщении.

Во время обысков было изъято:

компьютерную и оргтехнику;

банковские карты;

печати;

мобильные телефоны;

копии документов загранпаспортов.

Четверым организаторам сообщено о подозрении. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

«При этом 1 фигурант в этот же день обнаружили при попытке выезда в Польшу. Досудебное расследование продолжается», – отметили пограничники.

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