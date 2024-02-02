В Черкасской области чиновник заплатил более 200 000 грн за незаконное увольнение работника

Суд восстановил в должности работника бывшего районного совета и обязал выплатить ему денежные средства за время вынужденного прогула.

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В Черкасской области было обеспечено в полном объеме исполнение решения суда о взыскании средств, выплаченных из местного бюджета в результате незаконного увольнения работника.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в настоящее время в местный бюджет возвращено более 200 тыс. грн.

Суд восстановил в должности работника бывшего районного совета и обязал выплатить ему средства из местного бюджета за время вынужденного прогула.

«Смелянская окружная прокуратура добилась взыскания этих средств с лица, допустившего незаконное увольнение работника», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие незаконно уволило работницу, имеющую ребенка до 3 лет: что решил суд.

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