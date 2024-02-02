Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Новые судьи в апелляционных судах появятся не раньше 2025 года – ВККС

В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

Очереди из желающих стать судьями судов первой инстанции фактически нет – ВККС

С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

Обыски в судах без решений следственных судей стали настоящей проблемой – Станислав Кравченко

Верховный Суд обещает реагировать на случаи посягательства на независимость судебной власти.

  1. В Украине

В Черкасской области чиновник заплатил более 200 000 грн за незаконное увольнение работника

14:56, 2 февраля 2024
Суд восстановил в должности работника бывшего районного совета и обязал выплатить ему денежные средства за время вынужденного прогула.
В Черкасской области чиновник заплатил более 200 000 грн за незаконное увольнение работника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области было обеспечено в полном объеме исполнение решения суда о взыскании средств, выплаченных из местного бюджета в результате незаконного увольнения работника.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в настоящее время в местный бюджет возвращено более 200 тыс. грн.

Суд восстановил в должности работника бывшего районного совета и обязал выплатить ему средства из местного бюджета за время вынужденного прогула.

«Смелянская окружная прокуратура добилась взыскания этих средств с лица, допустившего незаконное увольнение работника», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие незаконно уволило работницу, имеющую ребенка до 3 лет: что решил суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області