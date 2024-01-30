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Коммунальное предприятие незаконно уволило работницу, имеющую ребенка до 3 лет: что решил суд

19:50, 30 января 2024
Суд принял решение о взыскании с предприятия в пользу работницы среднего заработка за время вынужденного прогула.
Коммунальное предприятие незаконно уволило работницу, имеющую ребенка до 3 лет: что решил суд
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Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу коммунального предприятия по решению Хмельницкого горрайонного суда о восстановлении в должности экономиста. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд восстановил работницу в должности с даты увольнения и взыскал с Городского коммунального аварийно-технического предприятия ЖКХ в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 75 639 гривен за вычетом обязательных платежей и сборов.

Звертаючись до суду, жінка пояснила, що з 2009 року працювала на посаді економіста в Міському комунальному аварійно-технічному підприємстві ЖКГ. У травні та липні 2022 року її попередили про звільнення у зв`язку з припиненням підприємства. Попри заперечення у вересні її звільнили з роботи на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП України у зв`язку зі скороченням штату.

Вона певна, що звільнення незаконне, позаяк припинення підприємства відбувалося в порядку реорганізації шляхом приєднання до КП «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради. А це виключає можливість її звільнення з ініціативи роботодавця як жінки, яка має дитину віком до 3 років.

Місцевий суд задовольнив її позовні вимоги. Комунальне підприємство подало апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та відмовити у позові. На думку апелянта, суд не взяв до уваги, що підприємство самостійно визначає доцільність скорочення штату працівників. Оскільки воно знаходилось у стані припинення, міська рада затвердила передавальний баланс, за яким вакансій не було. А вживати заходи з працевлаштування працівника на іншому підприємстві не є обов`язком роботодавця.

ХАС констатував, що аргументи апелянта не заслуговують на увагу, позаяк частина 3 статті 184 Кодексу законів про працю України забороняє звільнення  жінок, які мають дітей віком до трьох років з ініціативи роботодавця.

«Звільнення з ініціативи роботодавця такої категорії осіб дозволяється виключно за умови повної ліквідації підприємства, проте Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлового-комунального господарства не ліквідовано, а припинено шляхом приєднання до КП «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради», – зазначила колегія суддів апеляційного суду.

З огляду на незаконність звільнення місцевий суд обґрунтовано дійшов висновку про стягнення з підприємства на користь працівниці середнього заробітку за час вимушеного прогулу, зауважив ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/21319/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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