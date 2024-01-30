Комунальне підприємство незаконно звільнило працівницю, яка має дитину до 3 років: що вирішив суд

Суд ухвалив рішення про стягнення з підприємства на користь працівниці середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу комунального підприємства на рішення Хмельницького міськрайонного суду про поновлення на посаді економіста. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд поновив працівницю на посаді з дати звільнення та стягнув з Міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 75 639 гривень з відрахуванням обов`язкових платежів та зборів.

Звертаючись до суду, жінка пояснила, що з 2009 року працювала на посаді економіста в Міському комунальному аварійно-технічному підприємстві ЖКГ. У травні та липні 2022 року її попередили про звільнення у зв`язку з припиненням підприємства. Попри заперечення у вересні її звільнили з роботи на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП України у зв`язку зі скороченням штату.

Вона певна, що звільнення незаконне, позаяк припинення підприємства відбувалося в порядку реорганізації шляхом приєднання до КП «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради. А це виключає можливість її звільнення з ініціативи роботодавця як жінки, яка має дитину віком до 3 років.

Місцевий суд задовольнив її позовні вимоги. Комунальне підприємство подало апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та відмовити у позові. На думку апелянта, суд не взяв до уваги, що підприємство самостійно визначає доцільність скорочення штату працівників. Оскільки воно знаходилось у стані припинення, міська рада затвердила передавальний баланс, за яким вакансій не було. А вживати заходи з працевлаштування працівника на іншому підприємстві не є обов`язком роботодавця.

ХАС констатував, що аргументи апелянта не заслуговують на увагу, позаяк частина 3 статті 184 Кодексу законів про працю України забороняє звільнення жінок, які мають дітей віком до трьох років з ініціативи роботодавця.

«Звільнення з ініціативи роботодавця такої категорії осіб дозволяється виключно за умови повної ліквідації підприємства, проте Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлового-комунального господарства не ліквідовано, а припинено шляхом приєднання до КП «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради», – зазначила колегія суддів апеляційного суду.

З огляду на незаконність звільнення місцевий суд обґрунтовано дійшов висновку про стягнення з підприємства на користь працівниці середнього заробітку за час вимушеного прогулу, зауважив ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/21319/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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