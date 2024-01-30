Комунальне підприємство незаконно звільнило працівницю, яка має дитину до 3 років: що вирішив суд

Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу комунального підприємства на рішення Хмельницького міськрайонного суду про поновлення на посаді економіста. Про це повідомляє пресслужба суду.
Суд поновив працівницю на посаді з дати звільнення та стягнув з Міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 75 639 гривень з відрахуванням обов`язкових платежів та зборів.
Звертаючись до суду, жінка пояснила, що з 2009 року працювала на посаді економіста в Міському комунальному аварійно-технічному підприємстві ЖКГ. У травні та липні 2022 року її попередили про звільнення у зв`язку з припиненням підприємства. Попри заперечення у вересні її звільнили з роботи на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП України у зв`язку зі скороченням штату.
Вона певна, що звільнення незаконне, позаяк припинення підприємства відбувалося в порядку реорганізації шляхом приєднання до КП «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради. А це виключає можливість її звільнення з ініціативи роботодавця як жінки, яка має дитину віком до 3 років.
Місцевий суд задовольнив її позовні вимоги. Комунальне підприємство подало апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та відмовити у позові. На думку апелянта, суд не взяв до уваги, що підприємство самостійно визначає доцільність скорочення штату працівників. Оскільки воно знаходилось у стані припинення, міська рада затвердила передавальний баланс, за яким вакансій не було. А вживати заходи з працевлаштування працівника на іншому підприємстві не є обов`язком роботодавця.
ХАС констатував, що аргументи апелянта не заслуговують на увагу, позаяк частина 3 статті 184 Кодексу законів про працю України забороняє звільнення жінок, які мають дітей віком до трьох років з ініціативи роботодавця.
«Звільнення з ініціативи роботодавця такої категорії осіб дозволяється виключно за умови повної ліквідації підприємства, проте Міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлового-комунального господарства не ліквідовано, а припинено шляхом приєднання до КП «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради», – зазначила колегія суддів апеляційного суду.
З огляду на незаконність звільнення місцевий суд обґрунтовано дійшов висновку про стягнення з підприємства на користь працівниці середнього заробітку за час вимушеного прогулу, зауважив ХАС.
З постановою апеляційного суду у справі № 686/21319/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.
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