Кто из налогоплательщиков войдет в план-график документальных проверок на 2024 год, – объяснили в ГНС

Налоговая обнародовала список из 4 сфер бизнеса, кого ждут плановые проверки в 2024 году.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области сообщает о напоминании относительно плана-графика проведения документальных плановых проверок на 2023-2024 годы. Согласно пунктам 69.35 примечание 2 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, определено, что с 1 декабря 2023 по 31 декабря 2024 в указанный план-график могут быть включены только налогоплательщики, осуществляющие деятельность в таких сферах:

- Сфера производства и/или реализации подакцизной продукции.

- Организация и проведение азартных игр (игорный бизнес).

- Предоставление финансовых и платежных услуг.

- Нерезиденты, осуществляющие деятельность в Украине через обособленные подразделения и соответствующие определенным критериям уровня роста налога на прибыль и другим.

Также к проверкам могут быть включены другие налогоплательщики, которые за 2021 год соответствуют по крайней мере одному из критериев, определенных Налоговым кодексом.

При формировании плана-графика на 2024 год будут учитываться показатели положительной динамики, в частности уровни уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по соответствующей отрасли за первые девять месяцев 2023 года, а также уровни начисления и/или выплаты налоговым агентом доходов в виде заработной платы за тот же период.

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