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  1. В Україні

Хто з платників податків увійде до плану-графіка документальних перевірок на 2024 рік, – пояснили в ДПС

14:41, 30 січня 2024
Податкова оприлюднила список із 4 сфер бізнесу, на кого чекають планові перевірки у 2024 році.
Хто з платників податків увійде до плану-графіка документальних перевірок на 2024 рік, – пояснили в ДПС
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Головне управління Державної податкової служби у Київській області повідомляє про нагадування щодо плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023-2024 роки. Згідно з пунктами 69.35 примітка 2 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, визначено, що з 1 грудня 2023 по 31 грудня 2024 до зазначеного плану-графіка можуть бути включені лише платники податків, які здійснюють діяльність у таких сферах:

  • Сфера виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.
  • Організація та проведення азартних ігор (гральний бізнес).
  • Надання фінансових та платіжних послуг.
  • Нерезиденти, які здійснюють діяльність в Україні через відокремлені підрозділи та відповідають певним критеріям рівня зростання податку на прибуток та іншим.

Також до перевірок можуть бути включені інші платники податків, які за 2021 рік відповідають принаймні одному з критеріїв, визначених Податковим кодексом.

При формуванні плану-графіка на 2024 рік будуть враховуватися показники позитивної динаміки, зокрема рівні сплати податку на прибуток та податку на додану вартість за відповідною галузі за перші дев'ять місяців 2023 року, а також рівні нарахування та/або виплати податковим агентом доходів у вигляді заробітної плати за той же період.

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