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Чи подорожчає світло для населення: Денис Шмигаль зробив заяву щодо тарифів до кінця зими

14:20, 30 січня 2024
Ціни на електроенергію не піднімуть у найближчий місяць, - прем'єр-міністр Шмигаль.
Чи подорожчає світло для населення: Денис Шмигаль зробив заяву щодо тарифів до кінця зими
Фото: КМУ
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До кінця зими уряд не збирається підвищувати тариф на електроенергію для населення. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабінет Міністрів зберігає "пільговий тариф на електроенергію для населення", який залишається на рівні 2,64 гривні за кВт*год.

"Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - додав Шмигаль. 

Також прем’єр повідомив, що сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується.

"Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E", - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що член Комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що у 2024 році тариф на електроенергію для населення може бути підвищено вдвічі.

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