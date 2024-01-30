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  1. В Украине

Подорожает ли свет для населения: Денис Шмыгаль сделал заявление о тарифах до конца зимы

14:20, 30 января 2024
Цены на электроэнергию не поднимут в ближайший месяц, – премьер-министр Шмыгаль.
Подорожает ли свет для населения: Денис Шмыгаль сделал заявление о тарифах до конца зимы
Фото: КМУ
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До конца зимы правительство не намерено повышать тариф на электроэнергию для населения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет Министров сохраняет "льготный тариф на электроэнергию для населения", который остается на уровне 2,64 гривны за кВт*ч.

"В общей сложности этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения", - добавил Шмыгаль.

Также премьер сообщил, что сегодня ни в одном регионе отключений нет и не планируется.

"После того, как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности. Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E", - сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что член Комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что в 2024 году тариф на электроэнергию для населения может быть повышен вдвое.

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