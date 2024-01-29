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Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

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  1. В Украине

Тариф на электроэнергию для населения хотят повысить вдвое: в Раде рассказали, когда и почему

14:29, 29 января 2024
Тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен вдвое уже в 2024 году.
Тариф на электроэнергию для населения хотят повысить вдвое: в Раде рассказали, когда и почему
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Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что в 2024 году тариф на электроэнергию для населения в Украине может быть повышен вдвое. Он будет составлять чуть меньше 6 гривен. Об этом нардеп сообщил в интервью «Телеграфу».

В то же время он подчеркнул, что важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, у которых нет возможности платить такую цену.

«Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения», – отметил Нагорняк.

Он также добавил, что либерализация тарифов позволит двум государственным компаниям перестать дотировать население и через год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС. А «Укргидроэнерго» сможет начать строительство Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд. долларов США.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля изменятся цены на электроэнергию для некоторых потребителей.

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