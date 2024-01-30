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Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

«Правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров», — Денис Малюська про законопроект об отборе директора БЭБ

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения.

В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

  1. В Украине

$4 000 за оформление инвалидности: в Черкасской области на взятке погорела врач

09:49, 30 января 2024
Подозреваемая задержана «на горячем» при получении неправомерной выгоды в сумме 4 000 долларов США.
$4 000 за оформление инвалидности: в Черкасской области на взятке погорела врач
Фото: chk.gp.gov.ua
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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении жительнице Звенигородщины по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, женщина за денежное вознаграждение в сумме 4000 долларов США обещала повлиять на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии для получения группы инвалидности.

«Для совершения уголовного преступления женщина использовала связи среди работников медицинских учреждений. Инвалидность должна стать основанием для ухода мужчины за женщиной – инвалида и избегание службы в рядах ВСУ», - сказано в сообщении.

Подозреваемая задержана «на горячем», при получении неправомерной выгоды в сумме 4 000 долларов США.

В настоящее время ей избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

В случае доказательства вины правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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