$4 000 за оформление инвалидности: в Черкасской области на взятке погорела врач

Подозреваемая задержана «на горячем» при получении неправомерной выгоды в сумме 4 000 долларов США.

Фото: chk.gp.gov.ua

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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении жительнице Звенигородщины по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, женщина за денежное вознаграждение в сумме 4000 долларов США обещала повлиять на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии для получения группы инвалидности.

«Для совершения уголовного преступления женщина использовала связи среди работников медицинских учреждений. Инвалидность должна стать основанием для ухода мужчины за женщиной – инвалида и избегание службы в рядах ВСУ», - сказано в сообщении.

Подозреваемая задержана «на горячем», при получении неправомерной выгоды в сумме 4 000 долларов США.

В настоящее время ей избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

В случае доказательства вины правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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