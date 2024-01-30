$4 000 за оформлення інвалідності: на Черкащині на хабарі погоріла лікарка

Підозрювану затримано «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів США.

Фото: chk.gp.gov.ua

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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру жительці Звенигородщини за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, жінка за грошову винагороду в сумі 4 000 доларів США обіцяла повпливати на службових осіб медико-соціальної експертної комісії для одержання групи інвалідності.

«Для вчинення кримінального правопорушення жінка використовувала зв’язки серед працівників медичних установ. Інвалідність мала стати підставою для догляду чоловіком жінки – інваліда та уникнення служби в лавах ЗСУ», - сказано у повідомленні.

Підозрювану затримано «на гарячому», під час одержання неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів США.

Наразі їй обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

У разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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