В Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в УПК по усовершенствованию работы БЭБ: что предлагает Кабмин

Предлагается внесение изменений в закон Украины в части исключения Нацполиции и СБУ из перечня органов государственного финансового контроля.

Источник фото: БЭБ

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности Украины» (регистр. № 10400).

Как пояснил представитель КМУ в ВРУ Тарас Мельничук, законопроект разработан в рамках реализации фискальных структурных реформ, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года и от 19 июня 2023 года, с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины, в частности, в части, касающиеся выполнения определений следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам и обыске другого владения, а также подследственности отдельных уголовных правонарушений.

Проектом Закона предлагается:

внести в Уголовный процессуальный кодекс Украины следующие изменения:

– дополнить статью 41 частью четвертой, положениями которой предусмотреть в уголовных производствах предоставление подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом Бюро экономической безопасности Украины или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве;

– дополнить статью 165 частью пятой, положениями которой усовершенствовать порядок исполнения определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, предусмотрев, что исполнение указанного определения осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена. Предлагаемыми изменениями предусмотрен порядок уведомления Совета бизнес-омбудсмена об осуществлении временного доступа к вещам и документам, а также права и обязанности представителя Совета бизнес-омбудсмена и последствиях его неявки;

– аналогичные изменения предлагается внести в часть первой статьи 236 УПК, положения которых касаются выполнения постановления следственного судьи, суда о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности, осуществляемого в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;

– внести изменения в статью 216 УПК, которыми досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 201, 305 УК, которые подследственны следственным органам безопасности, предполагается отнести к подследственности Бюро экономической безопасности;

– внести изменения в статью 214 УПК с целью уточнения некоторых полномочий должностных лиц, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях в органе досудебного расследования;

внести изменения в:

– Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» в части предоставления исключительного права органам Бюро экономической безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции поднимать в установленном законом порядке вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью или другими видами хозяйственной деятельности индивидуально, и брать участие в их проведении;

– Закон Украины «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине» в части исключения Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины из перечня органов государственного финансового контроля;

– Закон Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» о предоставлении права специальным органам по борьбе с организованной преступностью предоставлять письменные поручения контролирующим и/или таможенным органам по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 18 этого Закона, исключительно с учетом правил подследственности уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Также мы писали, что Кабмин предлагает уточнить основания увольнения директора БЭБ и установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением на должность в Бюро.

Кроме того мы сообщали, что Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить.

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