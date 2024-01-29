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Кабмин предлагает уточнить основания увольнения директора БЭБ – в Раду внесли законопроект

13:30, 29 января 2024
Законопроектом также предлагается установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением на должность в БЭБ.
Кабмин предлагает уточнить основания увольнения директора БЭБ – в Раду внесли законопроект
Источник фото: СМИ
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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" по усовершенствованию работы Бюро» (регистр. № 10439).

Как пояснил представитель КМУ в ВРУ Тарас Мельничук, законопроект разработан в рамках реализации фискальных структурных реформ, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года и от 19 июня 2023 года, с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Проектом Закона предлагается:

  • предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора Бюро экономической безопасности Украины, их права и обязанности, порядок принятия ими решений;
  • уточнить основания увольнения директора Бюро экономической безопасности Украины;
  • установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в Бюро экономической безопасности Украины;
  • определить положения о формировании и принятии решения Комиссией по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Бюро экономической безопасности Украины, уточнить права и обязанности ее членов и установить, что финансирование деятельности указанной Комиссии и ее членов может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи;
  • предусмотреть обязательное прохождение аттестации заместителями Директора Бюро экономической безопасности Украины в порядке, предусмотренном Кабинетом Министров Украины, а также через один год после прекращения или отмены военного состояния проведения аттестации работников Бюро экономической безопасности Украины, которые назначены на должности до вступления в силу этого Закона.

Ранее мы писали, что Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить.

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