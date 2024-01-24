Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

Консолидировать работу с преступлениями, посягающими на экономику государства, собираются в едином органе — Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом говорится в решении СНБО, как объяснили в Минэкономики.

Следовательно, Правительство подаст в парламент законопроект, чтобы усилить БЭБ.

«КМУ безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о внесении изменений в Закон о БЭБ по усилению механизмов функционирования Бюро экономической безопасности; в УПК, законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» по установлению дополнительных гарантий защиты законных интересов предпринимательства при осуществлении уголовного производства и консолидации полномочий органов правопорядка по противодействию правонарушениям, посягающим на экономику государства, в едином органе – Бюро экономической безопасности Украины», - говорится в решении СНБО, которое ввело действие своим Указом №21/2024 от 23 января Президент Владимир Зеленский.

Примечательно, что в преддверии нового года, 29 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, что Кабмин одобрил законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности.

«Правительство предлагает перезагрузить работу Бюро экономической безопасности. Мы предлагаем, чтобы только БЭБ и НАБУ могли ставить вопрос проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, независимо от его формы собственности.

А также исключить Национальную полицию и СБУ из списка органов государственного финансового контроля.

Мы предлагаем новую процедуру избрания директора БЭБ. Вовлекаем в этот процесс наших международных партнеров», - отметил Денис Шмыгаль.

В Кабмине даже озвучили название – проект Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности Украины».

«Законопроект разработан в рамках реализации фискальных структурных реформ, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года и от 19 июня 2023 года, с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины, в частности, в части, касающейся выполнения определений следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам и об обыске другого владения, а также подследственности отдельных уголовных правонарушений, обеспечении прозрачности и четкости конкурсных процедур избрания директора БЭБ, а также Комиссии по проведению оценки (аудита) эффективности деятельности БЭБ», - отметил тогда представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Впрочем, уже прошел почти месяц с этого объявления, но названный Денисом Шмыгалем законопроект до сих пор не внесен, хотя, как правило, Кабмин в течение недели регистрирует в Раде одобренные им законопроекты.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Координационная платформа доноров получила письмо от заместителя советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майка Пайла с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. Это письмо также отправили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Офису Президента.

В нем говорится, в частности, о том, что Украина в течение 18 месяцев должна «начать реорганизацию Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)», а именно «провести открытый, конкурентный и основанный на профессиональных достижениях отбор нового руководства и обязательную переаттестацию персонала БЭБ. Создать авторитетный дисциплинарный комитет и заменить сотрудников, не отвечающих этическим и профессиональным стандартам».

Об этой реформе недавно напомнила и специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Одновременно в решении СНБО рекомендуется тому же БЭБ провести в трехмесячный срок аудит принятых по отношению к субъектам хозяйствования ограничительных мер в уголовных производствах и определить целесообразность их дальнейшего применения, а также актуальность отображения информации о них в публичных электронных реестрах, а также содержаться в течение трех месяцев от проведение процессуальных действий в уголовных производствах, если такое применение может заблокировать предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов.

При этом поручено «выработать эффективные механизмы обеспечения защиты предпринимательства от возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, в частности, при проведении отдельных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, в ходе которых ограничиваются права или законные интересы соответствующих субъектов хозяйствования».

Следовательно, констатируется, что имеет место определенная проблема, которую поручено решить, среди других органов и БЭБ, при этом добавив Бюро полномочий.

Напомним, что в феврале Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, возглавляемый народным депутатом от «Слуги народа» Даниилом Гетманцевым, признал работу руководства БЭБ неудовлетворительной и рекомендовал правительству принять меры по перезагрузке БЭБ до 1 апреля 2023 года. Соответствующее заключение по результатам заслушивания руководства БЭБ было одобрено 20 февраля.

Кроме этого парламентарии тогда поручили правительству подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, направленные на перезагрузку руководства БЭБ путем проведения нового конкурса на занятие должностей высшего руководства БЭБ с участием в конкурсной комиссии международных экспертов (по примеру САП, НАБУ, НАПК); полную переаттестацию сотрудников в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ и т. д.

В марте 2023 года группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» и оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9080 о перезагрузке БЭБ, впрочем, в сентябре был отозван.

Даниил Гетманцев 10 октября 2023 года зарегистрировал законопроект 10088-1 относительно первоочередных мер по реформированию Бюро экономической безопасности (БЭБ).

«Ожидаемой эффективности в работе, прозрачности в своей деятельности, нулевой толерантности к коррупции этот новый государственный орган не продемонстрировал», - отметил автор законопроекта.

Впоследствии, 20 октября 2023 года, группа народных депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых Максим Павлюк, Александр Куницкий, Александр Бакумов, зарегистрировала законопроект 10170 о внесении изменения в УПК о подследственности отдельных уголовных правонарушений Бюро экономической безопасности, каким из подследственности Бюро экономической безопасности, в дополнение к предложенной перезагрузке, предложила убрать ряд преступлений.

«Бюро не способно обеспечить быстрое, полное и беспристрастное досудебное расследование за совершение всех уголовных правонарушений, подследственных Бюро. Поэтому существует необходимость решения вопроса подследственности и уменьшения количества уголовных правонарушений, досудебное расследование в которых, в соответствии с УПК, осуществляет Бюро экономической безопасности.

Задачами законопроекта является уменьшение количества уголовных правонарушений, досудебное расследование в которых, в соответствии с УПК осуществляет БЭБ, и предоставление возможности другим правоохранительным органам эффективно расследовать уголовные правонарушения», - отметили авторы в объяснениях.

В свою очередь, как уже было сказано, 29 декабря 2023 года Кабмин одобрил еще один законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности, однако в парламенте он до сих пор не зарегистрирован.

Автор: Наталья Мамченко

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