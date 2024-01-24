россия использует наемников из Малайзии в войне с Украиной в Донецкой области

россия продолжает рекрутировать иностранцев для войны против Украины.

Источник фото: sprotyv.mod.gov.ua

На временно оккупированных россией территориях в Донецкой области обнаружили наемников из Малайзии, которых оккупанты привлекли к войне против Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, россия продолжает рекрутировать наемников из разных стран мира для реализации своей агрессивной политики. Во временно оккупированном регионе Донецкой области обнаружены боевики из Малайзии, в сопровождении переводчика и бывших членов "вагнеровцев". Сейчас они находятся на полигоне, где проводят военные тренировки.

Центр национального сопротивления зафиксировал также случаи присутствия кубинцев, непальцев, белорусов, сербов и представителей других стран в составе Вооруженных сил российской федерации. Отмечается, что в этих странах официально запрещено выполнять функции наемников.

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