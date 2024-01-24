Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховную Раду не поступал законопроект о мобилизации, – председатель Комитета Александр Завитневич

Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич пообещал сразу сообщить из официальных источников, если правительство внесет законопроект о мобилизации – пока такой проект не вносился.

Минобороны подготовило новую версию законопроекта о мобилизации для внесения в парламент

Предлагается уточнить основания для предоставления отсрочки и освобождения от призыва.

В НАПК объяснили, как проверять факт подачи деклараций, которые могут быть изъяты из публичной части Реестра, или когда служащий имеет право на отсрочку их подачи

В связи с получением ряда обращений от уполномоченных по предотвращению и выявлению коррупции НАПК подготовило соответствующие разъяснения.

Верховный Суд определил, можно ли одновременно привлечь предпринимателя к ответственности за допуск работника к работе без оформления трудового договора по КЗоТ и КУоАП

Верховный Суд определил, при каких обстоятельствах лицо считается привлеченным к ответственности впервые.

Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

  1. В мире
  2. / В Украине

россия использует наемников из Малайзии в войне с Украиной в Донецкой области

20:03, 24 января 2024
россия продолжает рекрутировать иностранцев для войны против Украины.
россия использует наемников из Малайзии в войне с Украиной в Донецкой области
Источник фото: sprotyv.mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На временно оккупированных россией территориях в Донецкой области обнаружили наемников из Малайзии, которых оккупанты привлекли к войне против Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, россия продолжает рекрутировать наемников из разных стран мира для реализации своей агрессивной политики. Во временно оккупированном регионе Донецкой области обнаружены боевики из Малайзии, в сопровождении переводчика и бывших членов "вагнеровцев". Сейчас они находятся на полигоне, где проводят военные тренировки.

Центр национального сопротивления зафиксировал также случаи присутствия кубинцев, непальцев, белорусов, сербов и представителей других стран в составе Вооруженных сил российской федерации. Отмечается, что в этих странах официально запрещено выполнять функции наемников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді