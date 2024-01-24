Кампания декларирования за 2021, 2022 отчетные периоды завершается через неделю – НАПК

В НАПК отметили, что лица, подающие документы, необходимые для проведения специальной проверки в период с 1 по 31 января 2024 года, должны подать также декларацию за 2023 год.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что уже через неделю завершается кампания декларирования за 2021, 2022 отчетные периоды. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В НАПК также дали несколько рекомендаций:

если у вас возникла техническая проблема при работе с Реестром деклараций, то отправьте полноэкранный скриншот ошибки с описанием на почту [email protected]

если вы подаете декларацию находясь за границей, работа с Реестром деклараций предполагает ряд особенностей, подробнее здесь.

если вы лицо, которое представляет документы, необходимые для проведения специальной проверки в период с 1 по 31 января 2024 года, то вы должны подать также декларацию за 2023 год;

Кроме того, при обнаружении ошибок в декларации вы сможете подать исправленную только один раз в течение 30 дней.

Ранее НАПК объяснило, как рассчитывается размер недостоверных сведений.

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