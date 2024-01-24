Кампания декларирования за 2021, 2022 отчетные периоды завершается через неделю – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что уже через неделю завершается кампания декларирования за 2021, 2022 отчетные периоды. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
В НАПК также дали несколько рекомендаций:
если у вас возникла техническая проблема при работе с Реестром деклараций, то отправьте полноэкранный скриншот ошибки с описанием на почту [email protected]
если вы подаете декларацию находясь за границей, работа с Реестром деклараций предполагает ряд особенностей, подробнее здесь.
если вы лицо, которое представляет документы, необходимые для проведения специальной проверки в период с 1 по 31 января 2024 года, то вы должны подать также декларацию за 2023 год;
Кроме того, при обнаружении ошибок в декларации вы сможете подать исправленную только один раз в течение 30 дней.
Ранее НАПК объяснило, как рассчитывается размер недостоверных сведений.
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