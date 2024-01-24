Кампанія декларування за 2021, 2022 звітні періоди завершується через тиждень — НАЗК

У НАЗК зазначили, що особи, які подають документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки у період з 1 по 31 січня 2024 року, повинні подати також декларацію за 2023 рік.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що уже за тиждень завершується кампанія декларування за 2021, 2022 звітні періоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У НАЗК також дали кілька рекомендацій:

якщо у вас виникла технічна проблема під час роботи з Реєстром декларацій, то надішліть повноекранний скріншот помилки з описом на пошту [email protected]

якщо ви подаєте декларацію перебуваючи за кордоном, робота з Реєстром декларацій передбачає низку особливостей, детальніше тут.

якщо ви особа, яка подає документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки у період з 1 по 31 січня 2024 року, то ви повинні подати також декларацію за 2023 рік;

Крім того, при виявленні помилок у декларації ви зможете подати виправлену лише один раз протягом 30 днів.

Раніше НАЗК пояснило, як розраховується розмір недостовірних відомостей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.