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Кабмін внесе законопроект про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити

РНБО рекомендує об’єднати розслідування злочинів проти економіки в одному органі – Бюро економічної безпеки, перезавантаження якого 29 грудня анонсував Кабмін, але так і не вніс відповідний законопроект до Ради.

Проникнення до квартири без ухвали слідчого судді, - позиція Верховного Суду

Слідчий суддя при розгляді клопотання про проведення обшуку після того, як він вже був проведений у зв’язку з невідкладним випадком, має перевірити, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Правоохоронці повинні утримуватись від обшуків, затримань і блокувань рахунків підприємців, — Юлія Свириденко пояснила рішення РНБО

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що відповідно до рішення РНБО перевірки бізнесу будуть обмежені, а правоохоронні органи мають три місяці утримуватися від обшуків, затримань та блокування рахунків

Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

На голову НАЗК претендує екс-співробітниця НАЗК Ірина Мостова, компанія якої консультувала Укравтодор щодо корупційних ризиків

Від тендерів на консультації з оцінки корупційних ризиків в Укравтодорі до кандидата на голову НАЗК, - що відомо про кандидата на очільника НАЗК Ірину Мостову.

  1. В Україні

Кампанія декларування за 2021, 2022 звітні періоди завершується через тиждень — НАЗК

13:03, 24 січня 2024
У НАЗК зазначили, що особи, які подають документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки у період з 1 по 31 січня 2024 року, повинні подати також декларацію за 2023 рік.
Кампанія декларування за 2021, 2022 звітні періоди завершується через тиждень — НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що уже за тиждень завершується кампанія декларування за 2021, 2022 звітні періоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У НАЗК також дали кілька рекомендацій:

якщо у вас виникла технічна проблема під час роботи з Реєстром декларацій, то надішліть повноекранний скріншот помилки з описом на пошту [email protected]

якщо ви подаєте декларацію перебуваючи за кордоном, робота з Реєстром декларацій передбачає низку особливостей, детальніше тут.

якщо ви особа, яка подає документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки у період з 1 по 31 січня 2024 року, то ви повинні подати також декларацію за 2023 рік;

Крім того, при виявленні помилок у декларації ви зможете подати виправлену лише один раз протягом 30 днів.

Раніше НАЗК пояснило, як розраховується розмір недостовірних відомостей.

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