Полная проверка декларации: НАПК объяснило, как рассчитывается размер недостоверных сведений

Порядком проведения полной проверки декларации разграничено понятие недостоверных и неточных сведений в зависимости от размера выявленных разногласий в декларации.

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, как рассчитывается размер недостоверных сведений при проверке декларации. Об этом сообщает НАПК.

Порядком проведения полной проверки декларации разграничено понятие недостоверных и неточных сведений в зависимости от размера выявленных разногласий в декларации.

Недостоверные сведения – это сведения в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму, превышающую 100 прожиточных минимумов (далее – ПМ, для деклараций, поданных в 2023 году, это не более 268,4 тыс. грн, в 2024 году – 302,8 тыс. грн) и/или сведения, не позволяющие идентифицировать члена семьи субъекта декларирования или объект декларирования.

Размер недостоверных сведений в декларации высчитывается в 3 шага:

по каждому объекту, указанному в декларации, в случае установления расхождения (несоответствия) в денежном выражении, высчитывается разница между данными, указанными в декларации, и достоверными сведениями; если объект не указан в декларации или указан объект, наличие которого не подтверждено во время проверки (например, наличные деньги, криптовалюта и т.п.), - стоимость/размер такого актива считается как расхождение (несоответствие) в полном объеме; по каждому разделу декларации (например, разделу 3 "Объекты недвижимости") высчитывается общая сумма всех установленных в разделе разногласий (несоответствий) между данными, указанными в декларации, и достоверными сведениями, имеющими денежное выражение; по всей декларации прилагаются все суммы выявленных в разделах декларации разногласий (несоответствий) и указываются в заключении Справки по результатам проведенной полной проверки одной общей суммой как результат проведенной полной проверки в части выяснения достоверности задекларированных сведений.

Вывод о том, что установленные разногласия (несоответствия) в декларации являются неточными или недостоверными сведениями, зависит именно от общей суммы выявленных разногласий (несоответствий) данных во всех разделах декларации. Соответственно, если такая сумма равна или превышает 100 ПМ, установленных на дату подачи декларации, указанные в декларации сведения содержат признаки недостоверных, если меньше 100 ПМ - неточных.

Кроме того, если отраженные в декларации сведения об объекте декларирования или члене семьи субъекта декларирования не позволяют его идентифицировать, такие сведения тоже считаются недостоверными.

В НАПК обратили внимание, что указание в декларации недостоверных сведений влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

В частности, за декларирование недостоверных сведений:

без денежного выражения – декларант будет нести дисциплинарную ответственность;

на общую сумму от 100 ПМ до 500 ПМ – административную ответственность по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП;

на общую сумму более 500 ПМ – уголовную ответственность по ст. 366-2 УК Украины.

В то же время за декларирование неточных сведений к декларанту может быть применена дисциплинарная ответственность как за нарушение требований финансового контроля.

НАПК обращает внимание еще на такие изменения в Порядке проведения полной проверки декларации:

НАПК на следующий день после начала проверки уведомляет декларанта в его личном кабинете в Реестре деклараций об отборе декларации на проверку и о ее начале;

по запросу НАПК декларант обязан предоставить копии документов, подтверждающих достоверность указанных в декларации сведений, в том числе по активам, размещенным за рубежом, а также другим активам, сведения о которых отсутствуют в НАПК. Предоставлять объяснение по-прежнему остается правом декларанта;

на наличие признаков конфликта интересов будет проверяться соблюдение декларантом ограничений получения подарков и совместительства (ст.ст. 23, 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции»);

срок составления справки может быть остановлен на 14 дней (болезнь или командировка уполномоченного лица).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.