Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Высший совет правосудия уволил двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Кобылянского Николая Генриховича – с должности судьи Высшего административного суда Украины;

Мазур Лидию Михайловну – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявлений: Григорьевой Ирины Викторовны об увольнении с должности судьи Верховного Суда в отставку и Мазур Алены Сергеевны об увольнении с должности судьи Окружного административного суда города Киева в отставку.

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