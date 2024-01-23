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  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

15:06, 23 січня 2024
Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку
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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП. 

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Кобилянського Миколу Генріховича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Мазур Лідію Михайлівну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяв: Григор’євої Ірини Вікторівни про звільнення з посади судді Верховного Суду у відставку та Мазур Альони Сергіївни про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у відставку.

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