Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд повідомив про інцидент НАБУ.

23 січня у приміщенні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стався інцидент, внаслідок якого захисник відібрав у працівниці апарату ВАКС документи, які охороняються законом.

«Захисник одного з підозрюваних, справу яких розглядає ВАКС, перебуваючи в коридорі суду і очікуючи початку судового засідання, під час розмови із працівницею апарату заволодів документами, які перебували у її володінні. Неодноразові усні прохання працівниці апарату суду повернути документи адвокат проігнорував», - зазначили у ВАКС.

Антикорсуд повідомляє, що для припинення неправомірних дій та збереження захищеної законом інформації було невідкладно повідомлено Національну поліцію України та Національне антикорупційне бюро України.

«ВАКС відреагував відповідно до чинного законодавства та спрямував до правоохоронних органів звернення», зазначає Суд.

В свою чергу, адвокат Євген Солодко, який 23 січня мав представляти інтереси обвинувачених у справі 991/3224/23, зазначив, що є «інша інформація з цієї ситуації, у якої цей «суд» не такий досконалий», а також пообіцяв «подробиці згодом».

Автор: Наталя Мамченко

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