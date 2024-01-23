Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд повідомив про інцидент НАБУ.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду

У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною, оскільки рішення про заміну цивільного позивача не можна визнати виправленням описки.

Володимир Зеленський у законопроекті про множинне громадянство запропонував переглянути підстави для втрати громадянства України

З’явився текст законопроекту Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Київський апеляційний суд отримав двох нових суддів

Судді ВССУ Олена Кафідова та Єлизавета Євграфова будуть здійснювати правосуддя у Київському апеляційному суді.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

14:50, 23 січня 2024
Вищий антикорупційний суд повідомив про інцидент НАБУ.
Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 січня у приміщенні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стався інцидент, внаслідок якого захисник відібрав у працівниці апарату ВАКС документи, які охороняються законом.

«Захисник одного з підозрюваних, справу яких розглядає ВАКС, перебуваючи в коридорі суду і очікуючи початку судового засідання, під час розмови із працівницею апарату заволодів документами, які перебували у її володінні. Неодноразові усні прохання працівниці апарату суду повернути документи адвокат проігнорував», - зазначили у ВАКС.

Антикорсуд повідомляє, що для припинення неправомірних дій та збереження захищеної законом інформації було невідкладно повідомлено Національну поліцію України та Національне антикорупційне бюро України.

«ВАКС відреагував відповідно до чинного законодавства та спрямував до правоохоронних органів звернення», зазначає Суд.

В свою чергу, адвокат Євген Солодко, який 23 січня мав представляти інтереси обвинувачених у справі 991/3224/23, зазначив, що є «інша інформація з цієї ситуації, у якої цей «суд» не такий досконалий», а також пообіцяв «подробиці згодом».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду