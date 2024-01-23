Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Адвокат отобрал у работницы Высшего антикоррупционного суда документы и не хотел возвращать, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд сообщил об инциденте в НАБУ.

Подписание судьей полного текста приговора электронной подписью не в совещательной комнате не свидетельствует о нарушении ее тайны, — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается не непосредственно судьей в совещательной комнате.

Исправление описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении, – позиция Верховного Суда

В кассационных жалобах защитники утверждали, что решение об исправлении описки является незаконным, поскольку решение о замене гражданского истца нельзя признать исправлением описки.

Владимир Зеленский в законопроекте о множественном гражданстве предложил пересмотреть основания утраты гражданства Украины

Появился текст законопроекта Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Адвокат отобрал у работницы Высшего антикоррупционного суда документы и не хотел возвращать, - ВАКС

14:50, 23 января 2024
Высший антикоррупционный суд сообщил об инциденте в НАБУ.
Адвокат отобрал у работницы Высшего антикоррупционного суда документы и не хотел возвращать, - ВАКС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

23 января в помещении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) произошел инцидент, в результате которого защитник отобрал у работницы аппарата ВАКС охраняемые законом документы.

«Защитник одного из подозреваемых, дело которых рассматривает ВАКС, находясь в коридоре суда и ожидая начала судебного заседания, во время разговора с работницей аппарата завладел находившимися в ее владении документами. Неоднократные устные просьбы сотрудницы аппарата суда вернуть документы адвокат проигнорировал», - отметили в ВАКС.

Антикорсуд сообщает, что для прекращения неправомерных действий и сохранения защищенной законом информации были безотлагательно уведомлены Национальная полиция Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«ВАКС отреагировал в соответствии с действующим законодательством и направил в правоохранительные органы обращение», отмечает Суд.

В свою очередь адвокат Евгений Солодко, который 23 января должен представлять интересы обвиняемых по делу 991/3224/23, отметил, что есть «другая информация из этой ситуации, у которой этот «суд» не так совершенен», а также пообещал «подробности впоследствии».

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду