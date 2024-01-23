Адвокат отобрал у работницы Высшего антикоррупционного суда документы и не хотел возвращать, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд сообщил об инциденте в НАБУ.

23 января в помещении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) произошел инцидент, в результате которого защитник отобрал у работницы аппарата ВАКС охраняемые законом документы.

«Защитник одного из подозреваемых, дело которых рассматривает ВАКС, находясь в коридоре суда и ожидая начала судебного заседания, во время разговора с работницей аппарата завладел находившимися в ее владении документами. Неоднократные устные просьбы сотрудницы аппарата суда вернуть документы адвокат проигнорировал», - отметили в ВАКС.

Антикорсуд сообщает, что для прекращения неправомерных действий и сохранения защищенной законом информации были безотлагательно уведомлены Национальная полиция Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«ВАКС отреагировал в соответствии с действующим законодательством и направил в правоохранительные органы обращение», отмечает Суд.

В свою очередь адвокат Евгений Солодко, который 23 января должен представлять интересы обвиняемых по делу 991/3224/23, отметил, что есть «другая информация из этой ситуации, у которой этот «суд» не так совершенен», а также пообещал «подробности впоследствии».

Автор: Наталья Мамченко

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