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  1. В мире

Болгария размышляет о введении тарифов и квот на импорт украинского зерна, — СМИ

15:24, 23 января 2024
Страна объясняет свое требование значительными страданиями местных фермеров после снятия ограничений на торговлю украинской продукцией.
Болгария размышляет о введении тарифов и квот на импорт украинского зерна, — СМИ
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В Болгарии настаивают на введении тарифов и квот на импорт украинского зерна в ЕС. Об этом сообщает euractiv.de.

Страна объясняет свое требование значительными страданиями местных фермеров после снятия ограничений на торговлю украинской продукцией.

«Увеличение экспорта из Украины вызывает серьезную обеспокоенность у производителей, поскольку они не могут конкурировать с ценами на украинскую продукцию», - отметили в Министерстве сельского хозяйства Болгарии.

В ведомстве уточнили, что Болгария имеет существенные мощности по производству рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, а также биодизельного топлива. Болгарские производители в этих секторах являются одними из самых больших в ЕС. В то же время, Болгария не производит достаточно семян подсолнечника для своих мощностей и сильно зависит от импорта из Украины.

Введение пошлин на украинские семена подсолнечника и рапса усложнит продажи болгарской продукции на мировом рынке. Когда в прошлом году вступил в силу запрет на импорт украинского зерна, некоторые производственные мощности были закрыты, пояснили в ведомстве.

Говоря о качестве украинского зерна, в министерстве рассказали, что в 2023 году болгарские органы здравоохранения проверили его и констатировали, что оно полностью безопасно. Кроме того, семена подсолнечника из Украины имеют более среднее содержание масла, чем болгарские семена.

Чтобы удовлетворить болгарских производителей зерна и растительного масла, а также животноводов, которые полагаются на дешевый импорт, болгарское правительство предложило Европейской Комиссии установить «импортные квоты» на беспошлинный импорт. В случае их превышения Минсельхоз настаивает на уплате таможенных пошлин на украинскую продукцию.

В Болгарии убеждены, что максимальные объемы украинской агропродукции должны соответствовать рыночной логике и перерабатывающим мощностям, а также обеспечивать большую ясность и уверенность и для производителей, и для переработчиков.

В то же время, Министерство сельского хозяйства Болгарии предупреждает, что нынешняя ситуация может привести к спаду внутреннего производства, что «может повлиять на продовольственную безопасность страны в долгосрочной перспективе».

«Увеличение экспорта из Украины является причиной серьезной обеспокоенности производителей, поскольку они не могут конкурировать с ценами на украинские товары, что является следствием применения различных стандартов производства», - уточнили в Минсельхоза Болгарии.

Болгарское правительство уверено, что Еврокомиссия должна принять меры по защите рынков соседних с Украиной государств-членов ЕС, чтобы разрешить им использовать свой экспортный потенциал. Одной из таких мер может стать введение тарифных квот на самую чувствительную сельскохозяйственную продукцию в рамках переговоров о продлении беспошлинной торговли агропродукцией с Украиной весной 2024 года.

«Для продуктов, для которых повторное применение тарифных квот невозможно, следует найти другое решение проблемы увеличения импорта из Украины», - резюмировали в ведомстве.

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