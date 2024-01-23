В Киеве мужчина во время сортировки мусора обнаружил гранату

На место происшествия вызвали взрывотехников и следователей.

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В Голосеевском районе Киева 32-летний мужчина во время сортировки мусора обнаружил гранату.

Об этом он сообщил на линию 112, сообщили в Патрульной полиции Киева.

Еще один предмет, похожий на взрывчатку, обнаружили работники одного из предприятий в Оболонском районе.

В обоих случаях было обеспечено охрану мест событий и вызвано взрывотехников и следователей.

В полиции напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов или предметов, похожих на взрывоопасные, необходимо:

сообщить о находке на линию 112;

предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом и оградить его;

ждать спасателей на безопасном расстоянии от места нахождения предмета.

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