У Києві чоловік під час сортування сміття виявив гранату

На місце події викликали вибухотехніків й слідчих.

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У Голосіївському районі Києва 32-річний чоловік під час сортування сміття виявив гранату.

Про це він поінформував на лінію 112, повідомили у Патрульній поліції Києва.

Ще один предмет, схожий на вибухівку, виявили працівники одного з підприємств в Оболонському районі.

В обох випадках було забезпечено охорону місць подій та викликано вибухотехніків й слідчих.

У поліції нагадують, що у разі виявлення боєприпасів або предметів, схожих на вибухонебезпечні, необхідно:

повідомити про знахідку на лінію 112;

попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч та обгородити його;

очікувати рятувальників на безпечній відстані від місця знаходження предмета.

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