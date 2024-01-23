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  1. В Україні

У Києві чоловік під час сортування сміття виявив гранату

22:59, 23 січня 2024
На місце події викликали вибухотехніків й слідчих.
У Києві чоловік під час сортування сміття виявив гранату
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У Голосіївському районі Києва 32-річний чоловік під час сортування сміття виявив гранату.

Про це він поінформував на лінію 112, повідомили у Патрульній поліції Києва.

Ще один предмет, схожий на вибухівку, виявили працівники одного з підприємств в Оболонському районі.

В обох випадках було забезпечено охорону місць подій та викликано вибухотехніків й слідчих.

У поліції нагадують, що у разі виявлення боєприпасів або предметів, схожих на вибухонебезпечні, необхідно:

  • повідомити про знахідку на лінію 112;
  • попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч та обгородити його;
  • очікувати рятувальників на безпечній відстані від місця знаходження предмета.

 

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