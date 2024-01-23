У Києві чоловік під час сортування сміття виявив гранату

У Голосіївському районі Києва 32-річний чоловік під час сортування сміття виявив гранату.
Про це він поінформував на лінію 112, повідомили у Патрульній поліції Києва.
Ще один предмет, схожий на вибухівку, виявили працівники одного з підприємств в Оболонському районі.
В обох випадках було забезпечено охорону місць подій та викликано вибухотехніків й слідчих.
У поліції нагадують, що у разі виявлення боєприпасів або предметів, схожих на вибухонебезпечні, необхідно:
- повідомити про знахідку на лінію 112;
- попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч та обгородити його;
- очікувати рятувальників на безпечній відстані від місця знаходження предмета.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.