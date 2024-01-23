На творців нашумілої нейромережі Midjourney подають до суду тисячі художників

Світ мистецтва виступив проти технології створення зображень.

Фото: cointelegraph.com

Британські художники обговорюють можливість участі у колективному позові проти розробників нейромережі Midjourney та інших компаній, які займаються розробкою ШІ з американськими юристами, а інші художники повідомили, що готові подати власний судовий позов у Великій Британії, передає TheGuardian.

Зазначається, що митці вирішили звернутися до суду після того, як з'явився список із 16 тис. імен художників, включаючи Бріджіт Райлі, Демієна Херста, Рейчел Уайтред, Трейсі Емін, Девіда Хокні та Аніша Капура, чиї роботи компанія Midjourney використовувала для навчання свого ШІ.

24-сторінковий список імен є частиною колективного позову, який проти Midjourney, Stability AI, Runway AI та DeviantArt подали американські художники у Каліфорнії. Метью Баттерик, один із адвокатів, які їх представляють, сказав: «До позову виявляли інтерес художники з усього світу, включаючи Велику Британію».

У позові йдеться, що відповідачі люблять описувати створені ними інструменти штучного інтелекту у пишномовних висловлюваннях, але реальність виявилася «мерзенною: ШІ-зображення насамперед — це спосіб обходу авторських прав».

Митці виявили, що Midjourney генерує зображення, дуже схожі на їх оригінальні роботи, що, на їхню думку, рівнозначно копіюванню. А Midjourney дозволяє — і, згідно з позовом, заохочує своїх користувачів вказувати стиль художника в запитах.

Раніше ми писали, що штучний інтелект не може зараз замінити більшість робочих місць економічно ефективними способами. Про це стало відомо із дослідження Массачусетського технологічного інституту.

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