У Львові внаслідок хакерської атаки житловий масив залишився без опалення та гарячої води

Зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві.

Фото: Сихів Медіа

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові житловий масив Сихів залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго".

"Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення - 21:00", - йдеться в повідомленні "Львівтеплоенерго".

У Львівській міськраді повідомили, що минулої ночі стався збій у системі теплопостачання "Львівтеплоенерго", внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів.

Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.