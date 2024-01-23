Во Львове в результате хакерской атаки жилмассив остался без отопления и горячей воды

Остановились 324 индивидуальных тепловых пункта в жилом массиве.

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Во Львове жилой массив Сихов остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго".

"В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по возобновлению подачи отопления и горячего водоснабжения в жилом массиве Сихов. Ориентировочный срок восстановления - 21:00", - говорится в сообщении "Львовтеплоэнерго".

Во Львовском горсовете сообщили, что минувшей ночью произошел сбой в системе теплоснабжения "Львовтеплоэнерго", в результате чего остановились 324 индивидуальных тепловых пункта в жилом массиве Сихов.

Теперь возобновили работу 175 пунктов и до конца дня планируют полностью возобновить подачу тепла и горячей воды.

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