Министры иностранных дел ЕС обсудят план налогообложения замороженных российских активов уже на этой неделе.

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Европейский союз планирует ввести налог на сверхприбыль замороженных активов Центрального банка России, но без конфискации средств. По информации Bloomberg, министры иностранных дел ЕС дали согласие на прошлой неделе, и вопрос будет обсужден на встрече послов блока.

Украина и ее союзники считают, что россия должна нести ответственность за ущерб, нанесенный войной. Сейчас примерно 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов Центрального банка россии заморожено в форме ценных бумаг и наличности в ЕС, более двух третей которых расположены в Европейском клиринговом центре Euroclear.

Европейская комиссия рассматривает возможность внедрения налога на сверхприбыль для налогообложения прибыли, полученной от этих замороженных активов. Представители некоторых стран, таких как Германия, выражают возмущение конфискацией российских активов по юридическим соображениям.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель указал, что был достигнут прогресс в отношении налога на сверхприбыль на встрече министров иностранных дел блока, и обсуждение будет продолжено. Позиции разных стран отличаются, и некоторые выражают возмущение возможным влиянием на финансовую стабильность системных учреждений, таких как Euroclear.

Несмотря на дебаты и усилия оказать помощь Украине, вопрос о необходимости и объеме финансовой помощи остается нерешенным из-за политических и юридических трудностей в Соединенных Штатах и Европейском союзе.

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