Міністри закордонних справ ЄС обговорять план оподаткування заморожених російських активів вже цього тижня.

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Європейський союз планує впровадити податок на надприбуток заморожених активів Центрального банку росії, але без конфіскації коштів. За інформацією Bloomberg, міністри закордонних справ ЄС надали згоду на минулому тижні, і питання буде обговорене на зустрічі послів блоку.

Україна та її союзники вважають, що росія повинна нести відповідальність за збитки, завдані війною. Наразі приблизно 260 мільярдів євро (283 мільярди доларів) активів Центрального банку росії заморожено у формі цінних паперів і готівки в ЄС, більше двох третин яких розташовані в Європейському кліринговому центрі Euroclear.

Європейська комісія розглядає можливість впровадження податку на надприбуток для оподаткування прибутку, отриманого від цих заморожених активів. Представники деяких країн, таких як Німеччина, виражають обурення конфіскацією російських активів з юридичних міркувань.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вказав, що був досягнутий прогрес щодо податку на надприбуток на зустрічі міністрів закордонних справ блоку, і обговорення буде продовжене. Позиції різних країн відрізняються, і деякі висловлюють обурення можливим впливом на фінансову стабільність системних установ, таких як Euroclear.

Попри дебати та зусилля надати допомогу Україні, питання про необхідність та обсяг фінансової допомоги залишається невирішеним через політичні та юридичні труднощі в Сполучених Штатах та Європейському союзі.

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