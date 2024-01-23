Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя

ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя.

Від 1,8 млн грн до 2,2 млн грн на рік, – яку зарплату декларував екс-працівник НАЗК Роман Норець

При цьому Роман Норець не вказав жодних грошових заощаджень.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд повідомив про інцидент НАБУ.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

  1. В Україні

Найбільше іпотечних кредитів українці оформили у Києві та області – опитування

19:14, 23 січня 2024
Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя», пишуть в НБУ.
Найбільше іпотечних кредитів українці оформили у Києві та області – опитування
Джерело фото: Maria Ziegler / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Банки України в листопаді 2023 року видали 937 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Про це повідомили у Національному банку України 23 січня. Так, за даними щомісячного опитування про іпотечні кредити, обсяг наданих населенню кредитів у листопаді порівняно з жовтнем зріс на 13,7%, а кількість – на 13,4%.

Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя».

Про видачу нової іпотеки в листопаді поінформували 7 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді дещо знизилася – до 7,6% порівняно з 7,8% у жовтні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано в м. Київ та Київській області – 441 договір на загальну суму 771,5 млн грн (52,8% від загального обсягу), Львівській (50 договорів на 90 млн грн), Вінницькій (52 договори на 81,2 млн грн) та Рівненській (46 договорів на 69,1 млн грн) областях.

Під час опитування в грудні 2023 року відповіді надали 33 банки з часткою 95,8% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду