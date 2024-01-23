Найбільше іпотечних кредитів українці оформили у Києві та області – опитування

Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя», пишуть в НБУ.

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Банки України в листопаді 2023 року видали 937 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Про це повідомили у Національному банку України 23 січня. Так, за даними щомісячного опитування про іпотечні кредити, обсяг наданих населенню кредитів у листопаді порівняно з жовтнем зріс на 13,7%, а кількість – на 13,4%.

Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя».

Про видачу нової іпотеки в листопаді поінформували 7 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді дещо знизилася – до 7,6% порівняно з 7,8% у жовтні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано в м. Київ та Київській області – 441 договір на загальну суму 771,5 млн грн (52,8% від загального обсягу), Львівській (50 договорів на 90 млн грн), Вінницькій (52 договори на 81,2 млн грн) та Рівненській (46 договорів на 69,1 млн грн) областях.

Під час опитування в грудні 2023 року відповіді надали 33 банки з часткою 95,8% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

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