Больше всего ипотечных кредитов украинцы оформили в Киеве и области – опрос

Двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя», пишут в НБУ.

Источник фото: Maria Ziegler / Unsplash

Банки Украины в ноябре 2023 года выдали 937 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Об этом сообщили в Национальном банке Украины 23 января. Так, по данным ежемесячного опроса об ипотечных кредитах, объем предоставленных населению кредитов в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 13,7%, а количество – на 13,4%.

Двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя».

О выдаче новой ипотеки в ноябре проинформировали 7 банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в ноябре несколько снизилась – до 7,6% по сравнению с 7,8% в октябре.

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в ноябре выдано в г. Киев и Киевской области – 441 договор на общую сумму 771,5 млн грн (52,8% от общего объема), Львовской (50 договоров на 90 млн грн), Винницкой (52 договоры на 81,2 млн грн) и Ровенской (46 договоров на 69,1 млн грн) областях.

Во время опроса в декабре 2023 года ответы предоставили 33 банка с долей 95,8% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.