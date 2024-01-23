Подписание судьей полного текста приговора электронной подписью не в совещательной комнате не свидетельствует о нарушении ее тайны, — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается не непосредственно судьей в совещательной комнате.

Электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается именно в день принятия такого решения или изготовления его полного текста, а не непосредственно судьей в совещательной комнате, поэтому подписание судьей полного текста приговора КЭП после выхода из совещательной комнаты не свидетельствует о нарушении ее тайны и несоблюдении ст. 371 УПК. Это подчеркнул Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 30 ноября 2023 г. по делу № 204/5042/22.

Что решили суды

Местный суд признал виновным и осудил личность по ч. 3 ст. 309 УК. Апелляционный суд отменил приговор в части назначенного наказания и вынес в этой части свой приговор.

В кассационной жалобе защитник отмечает, что полный текст приговора был подписан КЭП судьи после ухода из совещательной комнаты, что противоречит положениям ч. 2 ст. 371 УПК и свидетельствует о нарушении тайны совещательной комнаты.

Позиция Верховного Суда

КУС указал, что системное толкование положений ч. 2 ст. 371 УПК и ч. 15 ст. 615 УПК свидетельствует о том, что вынесение, составление и подписание текста приговора осуществляется судом в совещательной комнате. При этом положениями уголовного процессуального закона не предусмотрены требования подписания приговора суда КЭП судьи непосредственно в совещательной комнате.

В то же время, согласно ст. 1 раздела ІІ Порядка ведения Единого государственного реестра судебных решений, утвержденного решением Высшего совета правосудия от 19.04.2018 №1200/0/15-18 «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра судебных решений» электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается такого решения или изготовление его полного текста, а не непосредственно судьей в комнате совещаний.

В таких обстоятельствах доводы защитника о том, что судебное решение было подписано КЭП судьи после выхода из совещательной комнаты не опровергают того факта, что приговор местного суда в бумажном варианте был подписан судьей собственноручно в совещательной комнате, а любых других обоснований в подтверждение своей позиции о нарушении судом требований ст. 371 УПК в кассационной жалобе не приведены.

Вместе с этим КУС установил наличие оснований для применения ст. 69 УК при назначении лицу наказания, а потому изменил приговор апелляционного суда.

Как отметил ВС, учитывая установленные судами предыдущих инстанций обстоятельства, смягчающие наказание, а именно искреннее раскаяние, появление с признанием, активное содействие раскрытию преступления, наличие положительных характеристик с места работы и обучения, а также учитывая отсутствие обстоятельств, отягчающие наказание, лицо осужденного, в частности, то, что он ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, коллегия судей пришла к выводу, что исправление осужденного возможно вследствие назначения ему более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч .3 ст. 309 УК Украины.

Учитывая указанное, Верховный Суд считает, что вышеупомянутые обстоятельства, смягчающие наказание, с учетом приведенных данных о лице осужденного и установленных судами обстоятельств дела, следует признать существенно снижающими степень тяжести совершенного преступления и дающие Суду основания для применения положений ст. 69 УК Украины и назначение ему более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 3 ст. 309 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 5 лет.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.