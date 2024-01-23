Исправление описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении, – позиция Верховного Суда

В кассационных жалобах защитники утверждали, что решение об исправлении описки является незаконным, поскольку решение о замене гражданского истца нельзя признать исправлением описки.

Исправление допущенных в приговоре описок допускается, если это не касается изменения сути судебных решений, поэтому решение вопроса о допущенных местным судом нарушениях при замене гражданского истца не может быть осуществлено путем постановления определения об исправлении описки, внесенные изменения в резолютивную часть приговора. Об этом Кассационный уголовный суд Верховного Суда указал в постановлении от 9 ноября 2023 года по делу №461/9543/20.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновными и осудил двух человек по ч. 5 ст. 27 – ч. 5 ст. 185; ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 361 УК. Также этим приговором решен гражданский иск.

В дальнейшем местный суд постановлением исправил описку в мотивировочной и резолютивной частях этого приговора, название одного общества заменил на название другого общества, название и ЕГРПОУ одного общества заменил названием и ЕГРПОУ другого общества.

Апелляционный суд оставил без изменения приговор первого инстанции.

В кассационных жалобах защитники утверждали, что постановление об исправлении описки является незаконным и подлежит отмене, поскольку решение о замене гражданского истца (одного общества, ликвидированного без правопреемства, и другое общество, ни на какой стадии производства не признавалось гражданским истцом) нельзя признать исправлением описки.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение местного суда об исправлении описки. Отменены приговор местного суда и определение апелляционного суда в части решения гражданского иска и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства. КУС установил, что постановленное местным судом постановление, которым внесены изменения в резолютивную часть приговора и заменены гражданским истцом, не основывается на законе, поскольку исправление допущенных в приговоре описок допускается, если это не касается изменения сути судебных решений. Решение вопроса о допущенных местным судом нарушениях при замене гражданского истца не может быть исправлено путем внесения изменений в резолютивную часть приговора.

Автор: Наталья Мамченко

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